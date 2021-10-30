Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada otomobilin altında kalan sürücü olay yerinde feci şekilde can verirken, yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.