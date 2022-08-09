Kontrolden çıkan otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde otomobiliyle seyreden İbrahim Adalı(31) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan karpuz sergisine daldı.
Daha sonra karpuz sergisinin hemen yanında bulunan kamyonete çarparak duran otomobilin sürücüsü İbrahim Adalı ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Adalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.