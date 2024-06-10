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Giriş Tarihi: 10.6.2024 10:32 Son Güncelleme: 10.6.2024 10:50

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Pekel öldü, 4 kişi yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da dün akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pekel yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, park halinde bulunan sürücü F.D.'nin otomobiline çarptı. Olay yerine çağrılan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 3 kişi müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan araç şoförü Hüseyin Pekel (40), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı
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