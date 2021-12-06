Kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Tugay Yiğit ile araçta bulunan Şerafettin Yiğit (75), Sadullah Yiğit (62) ve 4 yaşındaki Umut Yiğit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak kurtarıldı.