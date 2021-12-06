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Giriş Tarihi: 6.12.2021 03:59

Kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı

Zonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'taki kaza, saat 21.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu Sapça mevkisinde meydana geldi. Tugay Yiğit (27) yönetimindeki 16 ALM 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Otomobil dereye düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Tugay Yiğit ile araçta bulunan Şerafettin Yiğit (75), Sadullah Yiğit (62) ve 4 yaşındaki Umut Yiğit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak kurtarıldı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı
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