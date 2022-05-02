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Giriş Tarihi: 2.5.2022 14:32 Son Güncelleme: 2.5.2022 14:36

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Davut Ç'nin kullandığı otomobil Kayseri-Malatya karayolunun 45. kilometre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Davut Ç. ile birlikte Hatice Ç, Kadir Ç, Remzi Muhammet Ç, Bilal Eymen Ç. ve Abdülmuttalib E. yaralandı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, Hatice Ç'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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