Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Davut Ç'nin kullandığı otomobil Kayseri-Malatya karayolunun 45. kilometre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Davut Ç. ile birlikte Hatice Ç, Kadir Ç, Remzi Muhammet Ç, Bilal Eymen Ç. ve Abdülmuttalib E. yaralandı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, Hatice Ç'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.