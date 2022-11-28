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Giriş Tarihi: 28.11.2022 03:51

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti facianın eşiğinden dönüldü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü tır, karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Bazı araçlar, ters şeride geçen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. idaresindeki 42 AAD 857 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları etrafa saçıldı. Şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolu da araç trafiğine kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, sağlık ekiplerince de ambulansta tedavi edildi. Bir süre araç trafiğine kapanan karayolu, devrilen tırın vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti facianın eşiğinden dönüldü
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