Kontrolden çıkan TIR üzerine devrildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. N.K. (60) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. TIR, yolun sol tarafına geçerek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Şakir Yılmaz (21) idaresindeki aracın üzerine devrildi. Kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, babası İbrahim Yılmaz ise yaralandı. Bursa, Karabük, Muğla ve Şanlıurfa'daki kazalarda ise 4 kişi öldü.

Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilininin ilk 7 günlük toplam bilançosunu açıkladı. Hafta sonu hariç tatilin ilk 7 gününde toplam 62 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini veren Yerlikaya, bu kazalarda 7 bin 388 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tatilin 7'nci gününde (cuma) ise 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Dilhan DUMANOĞLU- İhsan TUNÇOĞLU – Muharrem DOĞANTEZ - Ali Faik ATAY / SABAH