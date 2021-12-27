Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:34

Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu

İHA
Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör cami minaresine çarparak durabildi.

Kaza Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.İ. (24) idaresindeki 45 TA 2089 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı kayan traktör cami minaresine çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan D.İ., ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücü D.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Reynmen’in annesine şok!
Son dakika! Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı: Bu ödüller zorbalara açılmış bir bayraktır
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu! Eğitimde yeni model devreye girdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA