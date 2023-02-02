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Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:55 Son Güncelleme: 2.2.2023 11:25

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi yaralandı

Bingöl’de yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi yaralandı

Bingöl- Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde meydana gelen kazada yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 12 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan, Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ karayolu tır trafiğine kapatıldı.

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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi yaralandı
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