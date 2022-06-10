Kontrolden çıkarak çarpışan araçların altında kalan İsveçli hayatını kaybetti

Kaza dün saat 11:30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta meydana geldi. Kargo aracıyla işyerinin önüne kargo teslim etmek için park edilen araç el freni çekilmediği için sürücüsü indikten sonra kendi başına hareket idip yol kenarında park halindeki otomobile hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, yol kenarında yürüyen 78 yaşındaki İsveç uyruklu Ryyner Simone'a vurarak yola savurdu. Daha sonra kargo aracı, yaşlı kadını altına alarak sürükledikten sonra üzerinden geçip park halindeki iki otomobile vurarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ryyner Simone hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası gelen kargo çalışanı Yaşar S. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Yaşar S. polise verdiği ifadesinde "Aracı park edip kargo teslim etmeye gittim. Döndüğümde aracın yerinde olmadığını ve aracın kendiliğinden hareket edip 3 araca ve 1 yayaya çarptığını öğrendim" dediği belirtildi.