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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:32 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:47

Kontrolden çıkıp, ağaçlara çarptı

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıkıp, ağaçlara çarptı

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.E.(20) idaresindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarına bulunan ağaçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü şoför mahallinde sıkışırken, çevredekiler 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak 112 sağlık ekibine teslim etti. Sürücü A.E olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye sevk edilirken, kazada hasar gören otomobil kurtarıcı ile otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkıp, ağaçlara çarptı
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