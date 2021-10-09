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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:27 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:39

Kontrolden çıkıp bariyere girdi

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıkıp bariyere girdi

D-100 Karayolu üzeri Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında,  kontrolden çıkan halk otobüsü bariyerlere çarptı.  Kazadan herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine gitmekte olan M.K yönetimindeki 41 J 7061 plakalı halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve sürücünün yaptığı manevra ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Olay yerinde yapılan kontrollerde, kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, otobüsün kurtarıcı ile alınması sonrasında normale döndü.

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Kontrolden çıkıp bariyere girdi
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