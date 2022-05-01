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Giriş Tarihi: 1.5.2022 16:05 Son Güncelleme: 1.5.2022 16:44

Kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı!

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı!

Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan ticari taksi, önce demir korkuluklara ardından bir elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli İzmit İlçesi Gültepe Mahallesinde, Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu mevkiide meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari taksi, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir korkuluklara, ardından ise bir elektrik direğine çarparak durdu. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı olmazken, taksi sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine çağırılan çekici ile araç bulunduğu yerden alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı!
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