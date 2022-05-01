Kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı!

Kocaeli İzmit İlçesi Gültepe Mahallesinde, Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu mevkiide meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari taksi, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir korkuluklara, ardından ise bir elektrik direğine çarparak durdu. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı olmazken, taksi sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine çağırılan çekici ile araç bulunduğu yerden alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı