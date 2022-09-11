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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:05 Son Güncelleme: 11.9.2022 10:22

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde kontrolden çıkan araç restorandan içeri girdi. Bir anda alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

Trabzon'un Akçabaat ilçesi Söğütlü mahallesinde meydana gelen olayda, K.T. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı ardından ağaç ve hız tabelasına çarparak bir restoranın camını kırarak içeriye girdi. Çarpanın etkisiyle cip alev aldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli yanan aracı kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Bir anda alev topuna dönen cip kullanılmaz hale geldi. Kazada ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekipleri tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü K.T, ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
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