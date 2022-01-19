Kontrolden çıkıp takla attı!

Kandıra İlçesi Çerçilli Köy yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Sami Y. idaresinde olduğu öğrenilen otomobil, muhtemelen kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına yuvarlanan ve yan dönen aracı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıyı araç içerisinden çıkartarak, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Yol kenarına yuvarlanarak yan dönen araç ise çekici ile kurtarılarak otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.