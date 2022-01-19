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Giriş Tarihi: 19.1.2022 22:52 Son Güncelleme: 19.1.2022 23:01

Kontrolden çıkıp takla attı!

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıkıp takla attı!

Kocaeli Kandıra İlçesi  Çerçili mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla tarak yol kenarında yan döndü. Kazada   yaralanan 1 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafınan alınarak hastaneye sevk edildi.

Kandıra İlçesi Çerçilli Köy yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Sami Y. idaresinde olduğu öğrenilen otomobil, muhtemelen kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına yuvarlanan ve yan dönen aracı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıyı araç içerisinden çıkartarak, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Yol kenarına yuvarlanarak yan dönen araç ise çekici ile kurtarılarak otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkıp takla attı!
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