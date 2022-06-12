Kontrolden çıktı bir aileyi yok etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kaza, şöyle yaşandı: Muğla'dan Denizli yönüne gelen Bayer F.'nin kullandığı boş akaryakıt tankeri, Cankurtaran mevkiinde kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Savrulan tankerin arkası, karşı yönden gelen Nurettin Tuncer'in kullandığı otomobile çarptı. Dorsenin sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi.Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüsü Nurettin Tuncer (30) ile ön tarafta oturan Mehmet Tuncer'in (53), aracın kaputunun vücutlarını kesmesi sonucu öldüğünü belirledi. Arka tarafta oturan Filiz Tuncer (29) ise sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Ancak, genç kadın da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren diğer yaralılar, İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in de hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Tanker sürücüsü Bayer F. ise gözaltına alındı. Bu arada Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Yüksel Yertürk (52) ile Sabri Bağcı (46) yaşamını yitirdi.