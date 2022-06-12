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Giriş Tarihi: 13.6.2022

Kontrolden çıktı bir aileyi yok etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kontrolden çıktı bir aileyi yok etti

Denizli’de kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen araçta, aynı aileden üç kişi ölürken, iki kişi de ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kaza, şöyle yaşandı: Muğla'dan Denizli yönüne gelen Bayer F.'nin kullandığı boş akaryakıt tankeri, Cankurtaran mevkiinde kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Savrulan tankerin arkası, karşı yönden gelen Nurettin Tuncer'in kullandığı otomobile çarptı. Dorsenin sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi.

KAPUT, BIÇAK GİBİ KESTİ
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüsü Nurettin Tuncer (30) ile ön tarafta oturan Mehmet Tuncer'in (53), aracın kaputunun vücutlarını kesmesi sonucu öldüğünü belirledi. Arka tarafta oturan Filiz Tuncer (29) ise sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Ancak, genç kadın da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren diğer yaralılar, İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in de hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Tanker sürücüsü Bayer F. ise gözaltına alındı. Bu arada Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Yüksel Yertürk (52) ile Sabri Bağcı (46) yaşamını yitirdi.

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Kontrolden çıktı bir aileyi yok etti
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