Kontrolden çıktı, kayalıklara çarptı! Burdur-Antalya yolunda feci kaza

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu Tekke rampasında meydana geldi.

ŞARAMPOLDE BULUNAN KAYALIKLARA ÇARPTI

Antalya istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Serdar L. (40) idaresindeki 34 CLS 779 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyere ardından da şarampolde bulunan kayalıklara vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Serdar L. hafif şekilde yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırılarak otoparka çekildi.