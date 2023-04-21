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Giriş Tarihi: 21.4.2023 13:31 Son Güncelleme: 21.4.2023 14:02

Kontrolden çıktı, yolda yan yattı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, bayram ziyaretine gitmekte olan araç kontrolden çıkarak yola devrildi. 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıktı, yolda yan yattı: 3’ü çocuk 8 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Körfez İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, Barbaros Mahallesi mevkiinde Ankara istikametine gitmekte olan F.U'nun kullandığı hafif ticari araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Yol üzerinde yan yatan aracı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan ve içerisinde 8 kişilik ailenin bulunduğu aracın devrilmesi sonrası, bagaj kapağının açılması sonucu, bagajda oturan 3 çocuk yola savruldu. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanalere sevk etti. Kaza yapan araç yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıktı, yolda yan yattı: 3'ü çocuk 8 yaralı
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