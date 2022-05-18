Kontrole giden 7 aylık hamile kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti

Kaza Ulubey-Uşak karayolu Omurca köyü yol ayrımında meydana geldi. Uşak istikametine seyir halindeki Bilal Baki (27) yönetimindeki otomobil ile Ulubey istikametine seyir halindeki Ebru Güven (24) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda Güven idaresindeki araç tarlaya devrildi. İhbarlar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Baki (22) ve annesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun (17) ve Ebru Güven ise ağır yaralı olarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.



Saadet Coşkun

KAZADAN SONRA ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI, 7 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Kazadan sonra ortaya çıkan detay yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden Elif Baki'nin 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile kadının, eşi Bilal Baki ve annesi Saadet Coşkun ile Uşak'a doktor kontrolüne geldiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun ve Ebru Güven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.