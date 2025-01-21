Kontrollü yıkım sırasında kepçeyle bitişikteki binanın kolon ve kirişlerine zarar verildi

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılırken yan taraftaki binanın hasar gördüğü Olay, 16 Ocak Perşembe günü Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkımına karar verildi. İddiaya göre, yıkım sırasında kepçe, bitişikteki binanın kolon ve kirişlerini kırarak binaya zarar verdi. Bu sırada dairede bulunan Müşerref Büyükdere, balkondan seslenerek yıkım ekibini durdurdu. Ölümden dönen Büyükdere daha sonra karşı binada bulunan oğlunun evine geçti.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binada inceleme yaparken, hasar tespiti yapılan bina, ekipler tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın yıkılacağını duyan bina sakinleri ise isyan etti. Yıkım firmasından şikayetçi olan bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Yıkım sırasında dairede bulunan Müşerref Büyükdere, "Oğluma geçeyim diye düşünüyordum. Çünkü evde durmak beni korkutuyordu, tedirgin oldum. Derken çok şiddetli bir sarsıntı hissettik bir çatırtı sesi duydum. Odaya koştum, dedim ki duvar yıkıldı herhalde. Duvar yıkıldı diye düşünürken kolonları görünce dehşete kapıldım. Kolonlar beni çok korkuttu ve hemen balkona koştum. Balkondan bağırdım, avazım çıktığı kadar. 'Durun ne yapıyorsunuz?' diye bağırdım; öyle durdular. Yoksa ben evde olmasaydım, başka bir yerde olup bu durumu fark etmeseydim, aynı şekilde binayı yıkmaya devam edeceklerdi. Daha büyük bir tahribat yaratacaklardı. Çok büyük bir korku yaşadık" dedi.

"KEPÇE KOLONLARI VE KİRİŞLERİ KIRIP APARTMANA ZARAR VERMİŞ"

Bina sakinleri daha önce aynı vukuatı bulunan kepçe operatörünün bitişikteki binalarına zarar verdiğini ve bir çok daire sahibini mağdur ettiğini belirterek apartmandaki bir çok dairenin yenilendiğini acemi kepçeci yüzünden bir ay önceki benzeri olaydan sonra bir çok daire sahibinin mağduriyet yaşadığını kaydettiler.