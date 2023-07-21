Kontrolsüz klima hasta eder

Havasıcaklıklarının hızla artmasıyla birlikte serinleme ihtiyacı, insanları havuzlara, denizlere ve kontrolsüz klima kullanımına yöneltti. Ancak bu durum, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı zafiyet oluşturuyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, "Kontrolsüz klima kullanımı kaynaklı ve mevsimsel hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir" diyor. Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmak için alınabilecek önlemleri ise şu şekilde sıraladı: Klimaların temizlik ve bakımlarını düzenli olarak yaptırın. İyi havalandırılan bir ortamda bulunmak, enfeksiyon riskini azaltabilir. Klimayı çok düşük değerlere ayarlamak yerine dengeli bir ısıda sabitleyin. Sigara içilen ortamlardan uzak durmak da önemlidir, çünkü sigara dumanı solunum yollarını tahriş eder ve enfeksiyonlara karşı hassasiyeti artırır.Tatilde çok sayıda insanın girdiği klorlu havuz kullanımlarında dikkatli olunması gerektiğini belirten Uzman Dr. Doğan, "Havuz kullanımı sonrasında riski en aza indirmek için temiz su ile vücudunuzu yıkayarak klorlu havuz suyundan arının. En önemlisi de sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Bağışıklığınızı güçlendirmek için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durmak hastalıklardan korunmak için büyük önem taşımaktadır" dedi.KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpay Arıbaş: Aşırı sıcağa maruz kalan kişilerde beyne pıhtı atması, beyin kanaması, şuur kaybı, kalp krizi gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Hemen müdahale edilmemesi durumunda ölüme dahi varabilen sonuçlarla karşılaşılabilir.