Kontrolü kaybeden paraşütçü 15 metreden yere çakıldı

Kayseri'deki 2 bin 100 rakımlı Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Talas ilçesi Harman Mahallesi Komanda Caddesindeki yamaç paraşütü iniş alana doğru inişe geçti.

Bu sırada paraşütün kontrolünü kaybeden paraşütçü yaklaşık 15 metres yükseklikten yere çakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan paraşütçüyü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan paraşütçünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.