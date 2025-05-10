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Giriş Tarihi: 10.5.2025 12:56 Son Güncelleme: 10.5.2025 13:05

Kontrolü kaybeden sürücü kaldırıma çarpıp devrildi: Otomobilden fırlayan 1 kişi öldü

İstanbul Kartal’da gece saatlerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarpıp devrildi. Kaza anında otomobilden dışarıya savrulan B.K. hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kontrolü kaybeden sürücü kaldırıma çarpıp devrildi: Otomobilden fırlayan 1 kişi öldü

Kaza, saat 03.10 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 UK 6825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Yolcu koltuğunda bulunan B.K. çarpmanın etkisiyle otomobilden dışarıya savruldu. Ardından devrilen otomobil, bir süre sonra sürüklenerek durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ve araçtaki diğer yolcu ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında cadde bir süre trafiğe kapatıldı, trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araç kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden B.K.'nın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kontrolü kaybeden sürücü kaldırıma çarpıp devrildi: Otomobilden fırlayan 1 kişi öldü
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