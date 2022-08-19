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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:22 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:26

Konuralp kazısında Apollo heykeli bulundu

Düzce’nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatro’sunda Apollo heykelinin bulunması heyecan yarattı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “ Apollo heykeli ile büyük bir uygarlığın mirasını taşıdığımızı anlıyoruz” dedi.

ABBAS ÇAKAR
Konuralp kazısında Apollo heykeli bulundu

Düzce'nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatro'sunda Apollo heykelinin bulunması heyecan yarattı. Sahne önünde hummalı bir şekilde kazı çalışmaları yapan Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollo olmak üzere birçok heykel buldu. Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.

DOĞRU İŞ YAPIYORUZ
Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, son derece kıymetli heykellerin çıkarıldığını belirtti. Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğunun altını çizen Özlü, " Bugünlerde yaptığımız kazılarda son derece kıymetli heykeller çıkardık. Düzce'de Apollo heykeli bulduk. Bir depremde kırıldığını tahmin ettiğimiz Apollo heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Apollo heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Burası Düzce'nin ve Batı Karadeniz'in kalbidir. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihini ile ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması bana son derece mutluluk veriyor" dedi.

BÜYÜK BİR MEDENİYETİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, " 10 bin kişilik bir tiyatronun olduğu bir bölgenin yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olduğu arkeologlar tarafından söyleniyor. Düzce genellikle Cumhuriyet döneminde oluşan bir şehir olarak bilinir. Ama kazılarda bunun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. Düzce tarihi bir şehir, milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Biz Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkartıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

APOLLON HEYKELİ
Apollon (Latince: Apollo), mitolojide müziğin, sanatların, Güneş'in, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kâhinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Biseksüel yönüyle ağır basan Apollon'un mitolojideki eşi Kassandra olup Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. Sarışın ve çok yakışıklıdır. Orijini Yunan olan Apollon, Roma mitolojisine Apollo ismiyle geçmiştir. Mitolojideki en önemli tanrılardan biri olan Apollon, Anadolu kökenlidir.

2 HEYKEL VAR
Apollonun bir kithara ile birlikte heykelidir. Ölçüleri yaklaşık 1.90 boyunda 60 cm eninde, başında defneyapraklarından taç ile saçlar fiyonk şeklinde toplandı. MS 2. YY. tarihlendirilmektedir. Üzerinde Chlamys(kıyafet) var. Kadın heykeli üzerinde chiton(kıyafet) ile betimlenmiş baş kısmı kırık olup ayaklarının altında kaidesi ile birliktedir. Genişlik 60 cm, Boyu yaklaşık olarak 1,90 boyundadır.

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Konuralp kazısında Apollo heykeli bulundu
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