‘Konuşacağız’ diye götürüp öldürdüler

Antalya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Güntaç Durmaz (40), geçen 15 Kasım gecesi, husumetli olduğu eski komşuları H.Ç., M.Ç. ve Ş.Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından, 'Konuşacağız' denilerek zorla bir araca bindirilip, Çırnık Köprüsü yanında bulunan sazlık alana götürüldü. Burada çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklanan Durmaz kaldırıldığı hastanede öldü. Acı haberi alınca eşi Gamze Durmaz sinir krizleri geçirdi. Acılı kadın, "Biri 1, diğeri 14 yaşındaki 2 çocuğum yetim kaldı. Kocamın katileri bulunsun" diye feryat etti.