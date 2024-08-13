Konuşma bozukluğuna yapay zekâlı çözüm

Dil ve konuşma terapisti olan 25 yaşındaki Eda Nur Erçetin, 2 yıl önce TÜBİTAK'tan aldığı hibe desteğiyle girişimini hayata geçirdi. Öğrencilik yıllarında staj yaptığı sırada beyin kanaması veya inme (felç) sonrasında oluşan afazi sendromu üzerine çalışan Erçetin, "Afazi, yaygınlığı büyük olsa da farkındalığı düşük olan bir bozukluk. Konuşmasının bir daha düzelmeyeceğini düşünen, hayal kırıklığına uğrayan birçok hastayla karşılaştım" dedi. Erçetin, "Staj yaptığım bir dönemde tüm hastalara bir değerlendirme testi yapıp ona göre tedavi uygulamak istedim. Gerekli izinleri aldıktan sonra bu testi uyguladım. Değerlendirme testinden önce orada afazili olduğu düşünülen 2 kişi vardı. Ben bu testi uyguladığımda 7 tane afazili hastayı teşhis etmiştim. Bu bilinmeseydi gerekli tedaviyi alamayacaklardı ya da yanlış tedavi alacaklardı" diye konuştu.Afazi gibi dil ve konuşma bozukluklarının tedavisinin olabileceğini duyurmaya çalıştığını ifade eden Erçetin, yapay zekâ destekli sistemi "Hazırladığımız WEB platformda kişi, bu süreci kendi kendine yürütebilmek için yapay zekâ sistemini kullanacak. Bu sistemin arka planında da dil ve konuşma terapistleri olacak. Afazili bireylerin çalışmaları ve sonuçlarını bizler takip edeceğiz" diye anlattı. Sonradan gelişen bir bozukluk olduğu için hastaların çoğunlukla yaşlı ve yetişkin olduğunu söyleyen Erçetin, "Özellikle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle görüşmeler yapıyoruz. Oradaki yaşlılarımızın yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz" dedi. TÜBİTAK desteği hakkında konuşan Erçetin, "Bana verilen bu desteği kendi alanımda layıkıyla kullanmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.