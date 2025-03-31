Konuşma buluşması cinayetle bitti

Kocaeli'nde fırıncılık yapan 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu, konuşmak için buluştuğu husumetlisi tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde fırıncılık yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), önceki akşam ağabeyini de yanına alarak, husumetli olduğu H.Ş. ile aralarındaki sorunu konuşmak için Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerindeki bir parkta buluştu. Ancak burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran H.Ş., Hasan Hüseyin Osmanoğlu'na 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Osmanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan yakındaki jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İlk müdahaleyi yapan jandarma personelinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Osmanoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Osmanoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.