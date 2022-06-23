Konuşma engelliye ‘Küfrettin’ dayağı

Kocaeli'nde, İstanbul'a gitmek için bilet alan ve otobüs geciktiği için yazıhane görevlisine durumu soran konuşma ve işitme engelli Hasan Aydınlı, ikinci kez gittiğinde otobüsün geç geleceğini öğrenince çıkan tartışmada darp edildi. Bir vatandaşın darp anını görüntüleyip sosyal medyada paylaşması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Yazıhane görevlisi engelli gencin kendisine küfrettiğini ileri sürerken, Aydınlı ise "Neden bu kadar beklettiklerini sordum. Oradaki çalışan bir anda elimdeki bileti alıp beni itti. Kızdığım ve bağırdığım doğrudur. Ancak hiçbir suretle küfretmedim. Beni darp ettiğinde kendimi işaret dili ile nasıl anlatacağımı bilemedim. Şikâyetçi oldum" dedi.