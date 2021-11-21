Konuşma ve işitme engelli Muhammed’den ağlatan resimler

Doğuştan konuşma ve işitme engelli Suriyeli Muhammed Hamudi İsmail (17), 5 kardeşi ve ailesiyle birlikte İdlib'de yaşıyordu. Babasını iç savaşta kaybettikten sonra saldırılar yoğunlaşınca annesi ve 5 kardeşiyle birlikte Türkiye sınırına yakın Rahmet Köyü'ne yerleşti. Birgün abisi ve Hamudi ekmek almaya gittikleri sırada abisi Esed rejiminin keskin nişancıları tarafından vuruldu. Yaşananlara şahit olan Hamudi, abisinin vurulduğunu ve hastaneye götürüldüğünü ailesine haber vermek için olayı çizerek anlattı. Bu olaydan sonra Hamudi'nin abisi de yürüme yetisini kaybetti. O günden sonra Hamudi, kendisini resim yaparak ifade etmeye başladı. En büyük hayali ise ülkesinde özgürce yaşayabilmek.