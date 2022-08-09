Konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı

İSTANBUL Sarıyer'de Taner A. (37) ve Seher A. (39) kısa süre önce boşandı. Taner A., eski eşinin Yaşar Ç. (42) ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Taner A., Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç.'yi konuşmak için çağırdı. Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir Ç., Taner A. ile buluştu. Tartışma yeniden alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taner A. belindeki ruhsatsız silahı çıkardı. Kaçmaya çalışan eski eşi ile sevgilisini bacaklarından vurarak yaraladı. Vurduktan sonra Yaşar Ç.'yi darp eden Taner A., Bedir Ç.'yi de silahın kabzasıyla darp etti. Ardından Bedir Ç.'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Taner A. aranıyor.