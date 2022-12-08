Konut Sigortası Ne İşe Yarar? Konut Sigortası Neleri Kapsar, Neleri Kapsamaz?

Konut sigortası nedir sizde merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Neden derseniz, bu içeriğimizde konut sigortası ne işe yarar konusunda oldukça işe yarar bilgileri araştırıp, bir araya getirdik. Birçok vatandaşın merak ettiği konut sigortası neleri kapsar? Konut sigortası neleri kapsamaz? Sorularının ayrıntılı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Konut Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?

Ev sahiplerinin, belli bir ücret karşılığında evinde oluşacak afet ve kaza kaynaklı hasar risklerine karşı güvence için yaptırdığı sigortaya 'konut sigortası' denmektedir. Konut sigortası hiçbir zorunluluğu olmayan, kişilerin kendi tercihine bırakılmış bir sigorta türüdür. Evlerin kendisinin ve evin içindeki eşyaların doğal ya da yapay riskler karşısında güvenceye alınmasını, bu riskler gerçekleşirse ev sahiplerinin zararını karşılamayı sağlar. Konut sigortası sadece ev sahipleri tarafından değil, kiracılar tarafında da yaptırılabilir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar, Neleri Kapsamaz?

Konut sigortasının neleri kapsadığı, hangi zararları karşıladığı aşağıdaki listede belirtilmiştir;

• Yangın, yıldırım ve infilak. Her konut sigortası yangın riskine karşı teminat sağlamaktadır. Bu teminata göre, yangının sebep olduğu zararlar ve ev içindeki maddi kayıplar karşılanmaktadır.

• Deprem sonucunda, DASK yani zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan zararları kapsar.

• Terör, kargaşa, grev gibi toplumsal olayların ve bu olaylar karşında müdahalede bulunan yetkilerin verdiği hasarı kapsar.

• Hırsızlık olaylarında çalınan ve zarar gören eşyaları kapsar.

• Su basmadı ve sel yüzünden oluşan zararları kapsar.

• Evde araba ve motorlu araç çarpması, uçak/helikopter düşmesi gibi durumlarda oluşacak zararları kapsar.

• Ev içinde bulunan hidrofor, jeneratör, su pompası gibi cihazların bozulması veya kırılması gibi durumları kapsar.

• Heyelan, toprak kayması gibi afetler nedeniyle oluşan zararları kapsar.

Konut sigortasının karşıladığı durumlar, sigortayı yapan sigortası şirketine ve poliçe kapsamlarına göre farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden konut sigortası yaptırmak isteyen bireyler, ihtiyaçlarına göre ve bütçelerinin müsait olduğu olan konut sigortasını seçmektedir.

Konut sigortasının kapsamadığı durumlar ise şunlardır;

• Kapı, çatı ve pencere camları dışındaki, evdeki diğer bütün cam eşyalar kapsam dışıdır.

• Kombi arızası kapsam dışıdır.

Konut sigortasının kapsamadığı durumlar, poliçede yer alan teminatlara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, poliçede ek teminatlar arasında elektronik eşyalar yoksa evde oluşacak elektronik cihaz zararlarını sigorta karşılamaz. Ayrıca bu örnekteki elektronik eşyalar listesine eklenmeyen ya da poliçe tarihinden sonra alınan elektronik cihaz zararları da kapsam dışıdır.