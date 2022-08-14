Konvoycu magandalara 7 bin 514 lira ceza

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bir grup araç sürücüsü trafik magandası; "Düğün Konvoyu" yaparak diğer sürücülerin haklarını engelleyecek şekilde trafiği yavaşlattı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü ve saygısızca araç kullandı.

Detaylı inceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; dört aracın sürücüleri İ.A., M.A., Y.A. ve N.E.'yi gözaltına aldı. Dört trafik magandasına "Trafiği yavaşlatmak, saygısızca araç kullanmak, plaka kapatmak, araç dışına yolcu bindirmek ve makas atmak" gerekçeleriyle toplamda 7 bin 514 lira idari para cezası kesildi.