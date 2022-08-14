Haberler Yaşam Haberleri Konvoycu magandalara 7 bin 514 lira ceza
Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:23 Son Güncelleme: 14.8.2022 16:26

Konvoycu magandalara 7 bin 514 lira ceza

İstanbul’da “Düğün Konvoyu” yaparak diğer sürücülerin haklarını engelleyecek şekilde trafiği yavaşlatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dört trafik magandasına 7 bin 514 lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Konvoycu magandalara 7 bin 514 lira ceza

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bir grup araç sürücüsü trafik magandası; "Düğün Konvoyu" yaparak diğer sürücülerin haklarını engelleyecek şekilde trafiği yavaşlattı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü ve saygısızca araç kullandı.

Detaylı inceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; dört aracın sürücüleri İ.A., M.A., Y.A. ve N.E.'yi gözaltına aldı. Dört trafik magandasına "Trafiği yavaşlatmak, saygısızca araç kullanmak, plaka kapatmak, araç dışına yolcu bindirmek ve makas atmak" gerekçeleriyle toplamda 7 bin 514 lira idari para cezası kesildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Sigara fiyatları güncel liste 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
Tarkan halk plajına gelmese, vatandaş denize giremeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Konvoycu magandalara 7 bin 514 lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA