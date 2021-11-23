Konvoyda drift pahalıya patladı

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Meydan alt geçitinde, geçtiğimiz gün drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünün, Ö.F.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi şahıs Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında, Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (drift) maddesine istinaden 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Ayrıca sürücü Ö.F.Ö. hakkında Türk Ceza Kanununun 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem başlatıldı.