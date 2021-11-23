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Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:24 Son Güncelleme: 23.11.2021 13:33

Konvoyda drift pahalıya patladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konvoyda drift pahalıya patladı

İstanbul Esenyurt’ta düğün konvoyunda trafiği durdurup drift atan ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü  Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, yakalandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu 6 bin 700 lira ceza kesildi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Meydan alt geçitinde, geçtiğimiz gün drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünün, Ö.F.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi şahıs Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında, Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (drift) maddesine istinaden 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Ayrıca sürücü Ö.F.Ö. hakkında Türk Ceza Kanununun 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem başlatıldı.

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Konvoyda drift pahalıya patladı
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