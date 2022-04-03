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Giriş Tarihi: 3.4.2022 11:51 Son Güncelleme: 3.4.2022 11:56

Konvoyda drift pahalıya patladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konvoyda drift pahalıya patladı

İstanbul Fatih’te konvoy sırasında drift yapıp o anları sosyal medyada paylaşan iki sürücü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Trafik magandalarına toplam 33 bin 730 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, iki sürücünün drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçti. Fatih'teki Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nde trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü Eray Tuncay T. ve araç sürücüsü Emirhan M. yakalandı. İki sürücüye ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesinden 9 bin 125 lira, motorlu taşıt sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yine aynı maddeye istinaden kullandırmaktan 3 bin 674 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamaktan 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 lira idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Toplam 33 bin 730 TL idari para cezası uygulanan iki sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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Konvoyda drift pahalıya patladı
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