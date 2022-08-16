Haberler Yaşam Haberleri Konvoyda drift pahalıya patladı
Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:25 Son Güncelleme: 16.8.2022 10:48

Konvoyda drift pahalıya patladı

İstanbul Büyükçekmece’de düğün konvoyunda drift atan ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konvoyda drift pahalıya patladı

Büyükçekmece Çakmaklı Yolu'nda 14 Ağustos Pazar günü düğün konvoyu düzenleyenler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra E.A. isimli sürücü otomobili ile drift yapmaya başladı. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre Drift attı. Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.

Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! 16 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
Son dakika: Üstün Dökmen'in kadın versiyonu! Köhne zihniyet kafalarında hala yaşıyor
Emekli promosyonu veren bankalar nelerdir, en çok promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL veriyor? İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları belli oldu!
YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme kontenjanları ve YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile üniversite ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
ARKADAŞINA GÖNDER
Konvoyda drift pahalıya patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA