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Giriş Tarihi: 2.2.2022 11:14 Son Güncelleme: 2.2.2022 11:18

Konvoyda drift pahalıya patladı! Aracı trafikten men edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konvoyda drift pahalıya patladı! Aracı trafikten men edildi

İstanbul Sancaktepe’de düğün konvoyunda drift yapan ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri aracı 60 gün trafikten men etti.

Sancaktepe Kızılay Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta sonu düğün konvoyu esnasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 JCC... plakalı araç sürücüsü o anları sosyal medyadan paylaştı. Sivil trafik ekipleri peşine düştü. Kısa sürede tespit edilen sürücü Seyfullah K. yakalandı.

11 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Sürücü Seyfullah K. 'ya Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D (Drift) maddesinden 9 bin 125 ve 32/3 (Abart egzoz) maddesinden bin 823 lira olmak üzere toplamda 10 bin 948 lira para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1-D maddesine istinaden 60 gün süreyle geri alındı.

60 GÜN MEN EDİLDİ

34 JCC... plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü Seyfullah K.' a TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Konvoyda drift pahalıya patladı! Aracı trafikten men edildi
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