Konvoyda drift pahalıya patladı! Aracı trafikten men edildi

Sancaktepe Kızılay Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta sonu düğün konvoyu esnasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 JCC... plakalı araç sürücüsü o anları sosyal medyadan paylaştı. Sivil trafik ekipleri peşine düştü. Kısa sürede tespit edilen sürücü Seyfullah K. yakalandı.

11 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Sürücü Seyfullah K. 'ya Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D (Drift) maddesinden 9 bin 125 ve 32/3 (Abart egzoz) maddesinden bin 823 lira olmak üzere toplamda 10 bin 948 lira para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1-D maddesine istinaden 60 gün süreyle geri alındı.

60 GÜN MEN EDİLDİ

34 JCC... plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü Seyfullah K.' a TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.