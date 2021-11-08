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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Konya 5.1’lik depremle sarsıldı

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Konya 5.1’lik depremle sarsıldı
Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.61 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Konya il merkezi ve ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaş panikleyerek sokaklara çıktı. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilirken AFAD, 3 metruk binada hasar oluştuğunu bildirdi.
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Konya 5.1’lik depremle sarsıldı
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