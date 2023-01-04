Son dakika: Konya-Adana karayolunda zincirleme kaza: 2 asker şehit oldu!

SON DAKİKA: Konya Adana karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video
Henüz kimlikleri belirlenemeyen askerlerin Gaziantep'ten Konya'ya görev yerlerine gittikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiere göre kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı.