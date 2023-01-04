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Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:38 Son Güncelleme: 4.1.2023 11:27

Son dakika: Konya-Adana karayolunda zincirleme kaza: 2 asker şehit oldu!

Son dakika: Konya-Adana karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Askeri aracın yoğun sis nedeniyle kaza yaparak duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldiği, iki askerin şehit olduğu iki askerin ise yaralandığı öğrenildi.

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Son dakika: Konya-Adana karayolunda zincirleme kaza: 2 asker şehit oldu!

SON DAKİKA: Konya Adana karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video

Henüz kimlikleri belirlenemeyen askerlerin Gaziantep'ten Konya'ya görev yerlerine gittikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiere göre kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı...

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Son dakika: Konya-Adana karayolunda zincirleme kaza: 2 asker şehit oldu!
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