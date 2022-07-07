Haberler Yaşam Haberleri Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Konya bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:03

Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Konya bayram namazı saati

Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Konya bayram namazı saati

Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak soruları, kurbana yaklaşırken daha da artmış durumda. Müslüman vatandaşlar, Kurban Bayramının ilk günü sabahında namazlarını kılacak. Konya bayram namazı saati de vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz günü başlıyor. İşte Konya bayram namazı saati 2022

Konya bayram namazı saati araştırmaları hız kazandı. Müslümanların merakla beklediği Kurban Bayramı, bu hafta sonu başlayacak. 4 gün sürecek bayram için 2022 Diyanet bayram namazı saatlerini paylaştı. Konya vatandaşları da Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunu yöneltiyor. İşte 9 Temmuz cumartesi Konya bayram namazı saati !

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri, her il için kurban bayramı namazı saatlerini paylaştı. Böylece Konya'da bayram namazı saati 06.09 olarak belirlendi.

İl il bayram namazı saatleri için tıklayınız

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

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Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

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Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Konya bayram namazı saati
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