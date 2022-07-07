Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Konya bayram namazı saati

Konya bayram namazı saati araştırmaları hız kazandı. Müslümanların merakla beklediği Kurban Bayramı, bu hafta sonu başlayacak. 4 gün sürecek bayram için 2022 Diyanet bayram namazı saatlerini paylaştı. Konya vatandaşları da Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunu yöneltiyor. İşte 9 Temmuz cumartesi Konya bayram namazı saati !
Diyanet İşleri, her il için kurban bayramı namazı saatlerini paylaştı. Böylece Konya'da bayram namazı saati 06.09 olarak belirlendi.
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.