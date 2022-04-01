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Giriş Tarihi: 1.4.2022 18:35 Son Güncelleme: 1.4.2022 18:35

Konya Büyükşehir Belediyesi ilk Metaverse toplantısını yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi ilk Metaverse toplantısını yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez düzenlediği Metaverse toplantısında Konya’nın geleceğine değer katacak yatırımları belediye yöneticileri ile değerlendirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği bazı yatırımların 3 boyutlu tasarımlarının holografik bir şekilde odanın ortasına yansıtılarak farklı açılardan incelendiği toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla belediyecilik hizmetlerinin her alanında teknolojinin sağladığı imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye yöneticileri ile ilk kez Metaverse toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne özgü olarak tasarlanan 3 boyutlu sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıda katılımcılarla birebir iletişime geçti. Ekran ve hologram gibi farklı sunum tekniklerinin tüm fonksiyonlarının deneyimlendiği toplantıda, Metaverse çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme ve belediye hizmetlerinde ne şekilde kullanılacağı konuşuldu.

3 BOYUTLU GÖZLÜKLERLE SUNUM YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Metaverse dünyasında yapmayı planladığı diğer proje sunumlarının ardından, belediyenin yürüttüğü projelerin 3 boyutlu görselleri holografik bir şekilde sanal odanın ortasına yansıtılarak farklı açılardan incelendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Metaverse çalışmalarının ilk etabı olan "Metaverse Toplantı Uygulaması"nda, belediyeye ait 3 boyutlu bir dijital toplantı odasının modellenerek Metaverse ortamına aktarıldığını belirtti. Başkan Altay, "Teknolojik gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalmıyoruz. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak şehrimizin geleceğini planlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Metaverse çalışmalarına başladığını ilk kez Barcelona Dünya Akıllı Şehir Kongresi'nde duyurmuştuk. Şehrimizin yarınlarına değer katacak önemli yatırımları Metaverse'te ilk kez değerlendirdik. Toplantıda bir takım verilerin blok-zincir altyapısında tutulduğu uygulamaya sanal gözlükler ile giriş yaptık. Belediye yöneticisi arkadaşlarımız, dijital toplantı odasına seçtiği avatarlar ile katılarak normal ekranda sunum yaptılar, video ve sunum gösterimi gerçekleştirdiler. Ayrıca, yürütmekte olduğumuz bazı projelerimizin 3 boyutlu tasarımlarını da inceleme imkânına sahip oldular" dedi.

KONYALILARIN YÖNETİME KATILIMINI ARTIRACAK

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla belediyecilik hizmetlerinin her alanında teknolojinin sağladığı imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, "Akıllı Şehir Konya'da, şehircilik hizmetlerinde kamu kaynaklarından tasarruf; vatandaş memnuniyetinin, hizmet kalitesinin ve hemşehrilerimizin yönetime katılımının artırılması amacıyla Metaverse alanında planladığımız diğer uygulamaları da hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi ilk Metaverse toplantısını yaptı
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