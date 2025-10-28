Konya merkezli 3 ilde ‘medyum’ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı!

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sayfa üzerinden irtibat kurulan kişilerden toplam 491 bin 200 TL alarak 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından Ankara'da 19, Trabzon'da 1 ve Burdur'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.