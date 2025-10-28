Konya merkezli 3 ilde ‘medyum’ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Sayfa üzerinden irtibat kurulan kişilerden toplam 491 bin 200 TL alarak 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından Ankara'da 19, Trabzon'da 1 ve Burdur'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.