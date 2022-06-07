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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:32

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

İHA
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu çerçevede FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

KONYA MERKEZLİ 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
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