Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu çerçevede FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
KONYA MERKEZLİ 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.