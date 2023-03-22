Konya sanayi sitesinde cinayet

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan Anadolu Sanayi Sitesinde yaşandı. Nakliyecilik yaptığı öğrenilen Ayvaz Karakuş henüz belirlemeyen nedenle tartıştığı Halil D. tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Şüpheli Halil D. otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yapılan kontrollerde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.