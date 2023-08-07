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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Konya Şehir Hastanesi’nde müthiş operasyon

Prematüre doğan bebeğin kalpten çıkan atardamarları arasında açıklık olduğu belirlendi. Hipotermi riskine karşı kuvözde yapılan hassas operasyonda bebeğin hayatı kurtarıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya Şehir Hastanesi’nde müthiş operasyon
Konya'da yaşayan Gül ailesi, gebeliğin 6'nci ayında erken doğum sancısıyla sarsıldı. Acil olarak ameliyata alınan anne, 500 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen kız bebeğin yapılan kontrollerinde normalde anne karnında açık olup, doğumu takiben ilk nefesini aldığında kapanması gereken, kalpten çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmadığı tespit edildi.



Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi, 22 günlük ve 600 gram ağırlığında olan bebeği opere etme kararı aldı. Bu tür bebeklerin hipotermi gibi komplikasyonlara çok duyarlı oldukları için küçük bebek, kuvözünde opere edildi. Bebeğin damarlarındaki açıklık, başarılı geçen operasyonla kapatıldı. Bebeğin Yeni Doğan Yoğun Bakım'daki tedavisi sürüyor.

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Konya Şehir Hastanesi’nde müthiş operasyon
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