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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Konya ve Bingöl depremle sarsıldı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Konya ve Bingöl depremle sarsıldı
Konya'da 4.2, Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Konya'da merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem 12.30 sıralarında 6.99 km derinlikte meydana geldi. Vali Vahdettin Özkan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, "Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşerilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" dedi.
Bingöl'de ise 03.49'da merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Konya ve Bingöl depremle sarsıldı
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