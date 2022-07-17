Konyaaltı Plajı dünyanın en büyük açık hava oteline dönüştü

Antalya'da gündüz on binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller, geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşlara acık hava oteli oluyor. Boğucu sıcaktan klimaların bile yetersiz kaldığı kentte akşam iş çıkışı Antalyalılar ailecek evlerinde battaniye, piknik tüpü ve yiyeceklerini alarak sahile taşınıyorlar. Geceyi burada geçirdikten sonra sabahın ilk ışıkları ile birlikte denize girip kahvaltılarını yaparak işlerine gidiyorlar.

BİNLERCE KİŞİ GECEYİ SAHİLDE GEÇİRİYOR

Gece sıcaklıklarının tavan yatığı kentte tatilcilerde deniz kenarında sabahlıyor. Binlerce kişi 6.5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Plajı'nda geçiriyor. Sahil gece de gündüzde 24 saat dolu oluyor. Geceyi deniz kenarında uyuyarak geçirdiğini söyleyen Ebru Deniz Gül, "İstanbul'dan geldik. Burada yazlığımızda kalıyoruz. Ancak aşırı sıcaktan dolayı geceleri sahilde uyuyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte denize girip sonra evlerimize gidiyoruz" diye konuştu.

OTEL YERİNE SAHİLE ÇADIR KURDULAR

Öte yandan Konyatı sahili çadır kentte dönüşmüş durumda. Tatilini kentte geçirmek isteyenler yanlarında getirdikleri küçük çadırı sahile kuruyor. Tatillerini burada geçiriyor. Sahile çadır kurmanın yasak olduğunu belirten belediye yetkilileri, "Son bir ay içinde bin 200 çadır kuruldu. Biz kaldırttık. Kumsala çadır kurmak yasak. Ancak aşır yoğunluk var. Bu gidişle her çadırın başına zabıta dikmek zorunda kalacağız" diye konuştu.