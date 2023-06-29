Konyaaltı’nda bir locanın aylık kirası 75 bin lira

Turizmin başkenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili, loca, şezlong, şemsiye kiralayan işletmeler ile giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor. Sahilde locada tatil yapanlar, şezlongda vakit geçirenler, kumsala serilen havlu üzerinde güneşlenenler, bütçelerine göre gününü değerlendiriyor.Şezlong ve şemsiye kiralayan işletmeleri tercih edenler, yüzme ve güneşlenmenin yanı sıra müzik dinletisiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Ekstra ödemeyle müşterilerine yiyecek, içecek hizmeti veren işletmelerde, şezlong ve şemsiyeler 150 liradan başlayan fiyata kiralanıyor.Sahilde özel hizmet sunulan localarda tatil yapmayı tercih edenler de var. Beraberindeki 5-8 kişiyle gününü locada geçirmek isteyen tatilciler, günlük 3 bin lirayı gözden çıkarıyor. Localar isteğe göre haftalık 16 bin lira, aylık ise 75 bin liraya kiralanıyor.Kentte, en ucuz ev kirasının 6 bin lira olduğu düşünülürse, bir aylık loca bir evin yıllık kira bedeline denk. Localarda yiyecek içecek ise ekstraya giriyor.