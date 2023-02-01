Haberler Yaşam Haberleri Konya'da 14 ton 733 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:19

Konya'da 14 ton 733 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da 14 ton 733 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan ve şampuan ele geçirildi.

AA
Konya’da 14 ton 733 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde üretilen sahte deterjanların piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 7 bin 58 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan, şampuan ve bunların üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yine merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi'deki bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan bu operasyonda da satışa hazır halde 809 parça halinde 7 bin 675 kilogram toz deterjan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Karatay ve Meram ilçelerinde yaptığı operasyonlarda toplam 14 ton 733 kilogram sahte üretim toz deterjan, 826 litre sıvı deterjan ve şampuan ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın ortak mutabakat metnine tepki: Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nde korkunç kaza: 1 ölü! İstanbul yolu kapandı!
N’aber muhafazakâr
Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey
Abesle iştigal
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da 14 ton 733 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA