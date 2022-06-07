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Giriş Tarihi: 7.6.2022 12:34

Konya'da 2 gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık hırsızlık yaptı

DHA
Konya’da 2 gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık hırsızlık yaptı

Konya'da beyaz eşya satılan mağazadan içinde altın, döviz ve TL'nin bulunduğu 2 çelik kasayı çalan Nail S. (27) ile arkadaşı Adnan G. (26), yakalandı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi Nail S.'nin, polisteki ifadesinde mağazada 3 yıl önce 2 gün çalıştığını belirterek, ''Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'ndeki beyaz eşya satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin kapısını zorla açıp içeri giren ve alarmın kablosunu kesen 2 kişi, içinde altın, döviz ve TL bulunan iki çelik kasayı çaldı. Şüpheliler kasaları mağazaya ait kamyonete yükleyerek kaçtı.

120 İŞ YERİ KAMERASI İZLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede şüphelilerden birinin, 3 yıl önce iş yerinde 2 gün çalışan Nail S. ile arkadaşı Adnan G. olduğunu belirlendi. Ardından şüphelilerin kaçış istikametindeki yaklaşık 120 iş yerinin güvenlik kamera kayıtları da tek tek incelendi. Polis, Nail S. ve Adnan G.'yi, saklandıkları Sedirler Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

KASAYI AÇAMAYINCA TARLADA SAKLAMIŞLAR
Şüphelilerin yapılan sorgusunda çaldıkları kasalardan içinde 15 bin lira olan kasayı açıp parayı aldıkları, diğer kasayı açamadıkları için de bir otomobile yükleyip Konya- Aksaray kara yolunun 70'inci kilometresinde bulunan Kızören Mahallesi'nde yakınlarında yol kenarında bir tarlaya bırakıp, üzerine otlarla kapattıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle beraber tarif edilen bölgeye giden ekipler, otların içerisindeki kasa ile şüphelilerin diğer kasadan aldıkları ve üst aramasında elde ettikleri 15 bin lirayı iş yeri sahibine teslim etti.

Nail S.'nin ifadesinde çalıştığı dönemde ücretini alamadığını öne sürerek "Yaklaşık 3 yıl önce orada 2 gün boyunca çalıştım. Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Konya'da 2 gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık hırsızlık yaptı
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