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Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:39

Konya’da 84 yıl hapis cezasıyla aranan genç bulundu

Konya’da 18 yaşındaki M.Y., farklı suçlardan toplamda 84 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Polis tarafından takip edilip yakalanan M.Y., adliyeye sevk edildi.

DHA
Konya’da 84 yıl hapis cezasıyla aranan genç bulundu

Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çoğu hırsızlık olmak üzere 134 suç kaydı olan, 55 suçtan da hakkında 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi görüp takip etti.

Ekipler, M.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden firari olduğu belirlenen M.Y., Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

M.Y., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz. Biz polisimizi seviyoruz. Onlara güveniyoruz" dedi. M.Y., adliyeye sevk edildi.

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Konya’da 84 yıl hapis cezasıyla aranan genç bulundu
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